Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a problemelor legate de furnizarea de semiconductori care afecteaza o mare parte din industria auto, Ford Craiova va suspenda temporar producția de vehicule și motoare timp de opt zile, începând cu 26 februarie, anunța oficialii companiei. Criza microprocesoarelor va face ca producția…

- Ford Craiova suspenda productia de vehicule si motoare pentru opt zile, incepand de vineri, ca urmare a problemelor legate de furnizarea de semiconductori, au anuntat miercuri reprezentantii companiei. Criza semiconductorilor afecteaza o mare parte din industria auto globala, inclusiv fabrica Dacia…

- Producatorul auto din Craiova oprește temporar producția din cauza crizei de componente auto, care afecteaza mai mulți producatori. Dupa uzinele Dacia a venit randul Ford sa sisteze temporar productia. Producatorul auto din Craiova va opri productia incepand cu data de 26 februarie. Ford confirma oprirea…

- Industria auto se asteapta la 3-4 luni de productie afectata de criza microcipurilor. Situația actuala a fost provocata de un cumul de factori: pandemia COVID-19, modificarea obiceiurilor de consum ale oamenilor in izolare, repercusiunilor crizei economice vehiculate, dar și cererii tot mai mari de…

- Producatori auto din intreaga lume opresc linii de asamblare a vehiculelor din cauza lipsei semiconductorilor, in unele situații din cauza masurilor SUA impotriva unor producatori chinezi de chip-uri. Exista și o concurența a producatorilor de autovehicule cu industria electronicelor de larg consum…

- Producatori auto din intreaga lume opresc liniile de asamblare a vehiculelor din cauza lipsei semiconductorilor. S-a produs un dop de producție, parțial din cauza sancțiunilor americane impotriva unor producatori chinezi de cipuri, potrivit unor oficiali din industrie, citati de Reuters. Un alt motiv…

- Parasita de turisti din cauza pandemiei, Venetia mizeaza pe arta confecționarii margelelor de sticla de Murano pentru redresarea sectorului aflat in criza Parasita de turisti inca de la inceputul pandemiei, Venetia spera ca inscrierea artei confectionarii margelelor din sticla, alaturi de mestesugul…

- Sunt vești proaste pentru pensionari, in aceasta dimineața. S-a aflat ce se va intampla cu pensiile din cauza crizei sanitare. Cum influențeaza coronavirusul pensiile, vedeți in aricolul de mai jos. Criza sanitara și cea economica afecteaza grav pensiile. Ce se intampla in toata lumea Socul economic…