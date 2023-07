Ford reduce prețurile pentru automobilele electrice Ford Motor anunța ca va reduce prețurile pentru automobilele electrice pickup F-150 Lightning cu pana la 10.000 de dolari. Scaderea costurilor mineralelor care intra in componența bateriilor a facilitat aceasta reducere de preț. Modelul F-150 Lightning este unul nu foarte scump, prin comparație cu modelul de top Platinum, dar scaderi de preț sunt anunțate de cei de la Ford și pentru cel din urma. Cea mai scumpa versiune a Lightning – Platinum, cu autonomie extinsa, iși va cobori prețul cu cel puțin 6.000 de dolari, pornind astfel de la 92.000 de dolari, inloc de 98.000 de dolari, cat costa modelul,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

