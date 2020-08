Ford raportează profit trimestrial, însă avertizează că va înregistra pierderi pe ansamblul acestui an Ford a anuntat ca se asteapta sa raporteze pierderi anuale in 2020, dar dispune de ample lichiditati pentru a se descurca in acest an, chiar daca cererea pe plan global va scadea si mai mult sau daca pandemia de coronavirus (COVID-19) va duce la mai multe inchideri ale fabricilor, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Producatorul auto american a precizat ca in 27 iulie a achitat 7,7 miliarde de dolari din facilitatea de creditare reinnoibila automat (revolving), de 15,4 miliarde de dolari. Anuntul Ford vine dupa ce compania a raportat profit trimestrial, datorita investitiei Volkswagen AG,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

