Stiri pe aceeasi tema

- BMW Seria 6 Gran Turismo va fi disponibil din luna iulie in noua versiune 620d cu motor diesel de 2.0 litri, 190 de cai putere și un cuplu maxim de 400 Nm. Aceasta va deveni cea mai accesibila versiune din gama Seria 6 GT.

- Jaguar a anunțat lansarea noilor versiuni XE și XF 300 Sport. Cele doua modele pot fi comandate cu un motor de 2.0 litri care produce 300 de cai putere și 400 Nm. In cazul lui XF 300 Sport, clienții au la dispoziție și un diesel V6 care produce tot 300 CP.

- Multipremiatul motor 1.0 EcoBoost este oferit în versiuni de 85 CP, 100 CP sau 125 CP, în timpce noul motor 1.5 EcoBoost este oferit cu 150 CP sau 182 CP. Consumul de carburant și emisiile CO 2 ale ambelor motoare EcoBoost au scazut cu ajutorultehnologiei de dezactivare a…

- Doi tineri din comuna Sasciori, unul dintre ei minor, sunt cercetati de Politia Sebes, dupa ce au furat doua recipiente cu ulei de motor, dintr-o statie de carburanti. Potrivit IPJ Alba, pe 9 aprilie, in jurul orei 23.48, politistii din Sebes au fost sesizati de catre reprezentantii unei statii de carburanti…

- Samsung a investit 4,6 milioane de dolari in AudioBurst, un start-up din Tel Aviv care dezvolta un motor de cautare de conținut audio. Ca parte a parteneriatului, tehnologia AudioBurst va fi integrata in produsele Samsung la scara mondiala, incepand cu televizoarele inteligente ale companiei.

- Ford prezinta in cadrul Salonului International de Automobile Bucuresti (SIAB) in Romania cinci noi modele - Ford GT, noul Mustang, noile Fiesta ST si Fiesta Active, dar si noul Transit Custom. Standul Ford, care se afla in Pavilionul B al Centrului Expozitional Romexpo, acopera aproape…

- Yugo a fost mașina tradiționala a fostei Iugoslavii. Produs de Zastava incepand cu 1977, Yugo a ajuns și in Statele Unite, acolo unde un exemplar iși prelungește viața cu o grefa neașteptata: un motor V8 de 5.3 litri.

- Cu toate ca targul auto din Geneva incepe abia luna viitoare, exista producatori ce au decis sa iși anunțe noutațile inca de pe acum. Este și cazul Porsche care astazi Citeste articolul complet pe Volan.ro.