Constructorul auto american Ford Motor, prezent si pe piata din Romania, la Craiova, ar putea sa inceteze sa mai produca trei dintre actualele sale modele si sa elimine pana la 24.000 de locuri de munca, in cadrul procesului de restructurare a activitatilor din Europa anuntat deja, informeaza un articol publicat in cotidianul britanic The Times, preluat de Reuters.

In luna iulie a acestui an, directorul general Jim Hackett a anuntat ca Ford va aloca aproximativ 11 miliarde dolari pentru restructurarea activitatilor din Europa. In perioada aprilie-iunie Ford a inregistrat pierderi de…