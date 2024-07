Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Burca (31 ani) s-a mutat din Arabia Saudita. A semnat cu Baniyas, locul 10 in sezonul trecut al campionatului din Emiratele Arabe Unite. Stoperul originar din Bacau a semnat un contract valabil pe un an cu fosta trupa a lui Daniel Isaila, cu opțiune de prelungire pentru inca un an. El era liber…

- Cel puțin 550 de pelerini din țarile islamice au murit in Arabia Saudita in timpul pelerinajului din cauza caldurii, relateaza AFP, citand surse din cercurile diplomatice ale țarilor arabe anonime.

- Nationala Romaniei a anuntat, vineri seara, lotul oficial de 26 de jucatori pentru EURO 2024. Selectionerul Edward Iordanescu a renuntat la portarul Razvan Sava si la mijlocasul Constantin Grameni. „Le multumesc in mod deosebit lui Razvan Sava si Constantin Grameni, jucatori care au fost alaturi de…

- Giovanni Becali (71 ani), impresar de meserie, a oferit detalii din culisele prezenței lui Jose Mourinho la meciul de retragere al Generației de Aur, dezvaluind și ce oferte are lusitanul, fara angajament in acest moment. ...

- Arabia Saudita planuieste o vanzare de actiuni de mai multe miliarde de dolari ale gigantului energetic Aramco, cel mai devreme in iunie, in ceea ce ar fi una dintre cele mai mari tranzactii de actiuni din regiune, au declarat doua persoane care au informatii in acest sens, citate de Reuters.

- Ucraineanul Oleksandr Usyk (37 de ani), detinator al titlurilor WBA-WBO-IBF la categoria grea, l-a invins pe englezul Tyson Fury (35 de ani), detinatorul titlului WBC la categoria grea, sambata seara, in fata a 16.000 de spectatori la Kingdom Arena din Riad (Arabia Saudita).

- Al-Nassr a facut spectacol in ultimul meci de campionat disputat impotriva celor de la Al Wehda, reușind sa se impuna cu scorul de 6-0, in etapa cu numarul 30 a primei ligi din Arabia Saudita.

- Importurile de petrol ale Chinei din Rusia, inclusiv livrarile prin conducte si transporturile maritime, au crescut cu 12,5% pe an, pana la 10,81 milioane de tone, sau 2,55 milioane de barili pe zi (bpd), luna trecuta, potrivit datelor Administratiei Generale a Vamilor. Cantitatea este destul de aproape…