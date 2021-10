Stiri pe aceeasi tema

- Producția suspendata la fabrica Ford din Craiova Foto: Arhiva/ Ford România Producția de vehicule și motoare este suspendata luni la fabrica Ford din Craiova din cauza lipsei de semiconductori care afecteaza o mare parte din industria auto globala. Administrația a mai decis ca începând…

- Producția auto naționala a crescut cu cateva procente in acest an. Dupa noua luni a totalizat 315.000 de unitați, arata datele ACAROM. Dintre acestea, mașinile Dacia au reprezentat 61%, iar Ford, 39%. In septembrie 2021 au fost produse in Romania peste 29.000 de autoturisme. Dintre acestea 21.921 unitați…

- In iulie și august, in Romania s-au produs aproape 50.000 de autoturisme. In perioada iulie-august 2021, au fost produse in Romania un numar de 49.375 autoturisme. Dintre acestea 27.061 unitati au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni si 22.314 unitati au fost produse de uzina FORD de la Craiova.…