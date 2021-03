Stiri pe aceeasi tema

- Ford Motor a anuntat, joi, ca va electrifica toata gama de masini din Europa pana in 2030, grupul american alaturandu-se astfel cursei globale a producatorilor auto care dezvolta vehicule cu emisii zero, transmit DPA si Reuters.

- Producatorul auto american Ford anunta ca, pana la mijlocul lui 2026, toate autovehiculele produse de companie vor fi cu zero emisii, complet electrice sau plug-in hybrid, trecandu-se la versiuni complet electrice pana in 2030. Cu acest target, compania se pregatește de alte schimbari: motorul Duratec…

- Actiunile Volkswagen au urcat marti cu peste 9%, ridicand capitalizarea bursiera a grupului german la aproape 150 de miliarde de dolari, dupa ce al doilea mare producator de vehicule din lume a oferit mai multe detalii privind extinderea pe segmentul automobilelor electrice, transmite Reuters, conform…

- Volkswagen a luat tarziu star­tul in cursa pentru piata masinilor electrice, dar vrea sa recupereze rapid, inclusiv prin a nu mai depinde de furnizorii de baterii, scrie Ziarul Financiar. Citește și: Nicușor Dan NU aloca bani pentru Catedrala Mantuirii Neamului: Nu avem in buget Astfel,…

- Grupul chinez Huawei intentioneaza sa produca vehicule electrice sub propriul brand si ar putea lansa unele modele anul acesta, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

- Baidu Inc, compania chineza de servicii de internet, a anuntat luni ca va incheia un parteneriat cu firma auto Zhejiang Geely Holding Group pentru a produce vehicule electrice smart, cea mai recenta decizie al unui gigant tehnologic care se implica in acest sector cu dezvoltare rapida, transmit MarketWatch…

- Lista țarilor care interzic mașinile pe benzina și diesel, in urmatorii ani, pentru reducerea emisiilor poluante și stoparea incalzirii globale Incalzirea globala și schimbarile climatice au devenit doua urgențe de importanța mondiala in ultimii ani și tot mai multe țari ale lumii cauta soluții pentru…