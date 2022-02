Stiri pe aceeasi tema

- Ford Motor intentioneaza sa suspende sau sa reduca productia la opt dintre fabricile sale din Statele Unite, Mexic si Canada, pe parcursul saptamanii viitoare, din cauza problemelor de aprovizionare cu semiconductori, a declarat vineri un purtator de cuvant pentru Reuters. Schimbarile au fost…

- O femeie a fost nevoita sa se autoizoleze in baia unui avion ore in șir dupa ce a fost testata pozitiv pentru COVID in timpul zborului, informeaza The New York Times. O femeie din SUA a trebuit sa se autoizoleze in toaleta unui avion cand testul ei COVID a ieșit pozitiv in timpul zborului.…

- Capitalizarea de piata a Ford Motor a depasit joi pentru prima data 100 de miliarde de dolari, din ce in ce mai multi investitori mizand pe strategia de electrificare a producatorului auto din Detroit, transmite Reuters, citat de Agerpres. Cotatia actiunilor a urcat joi dupa amiaza cu 3,7%, dupa…

- Gigantul american General Motors a fost depașit de compania japoneza Toyota anul trecut in ceea ce privesc vanzarile din SUA, dupa aproape un secol de intaietate neintrerupta pe piața auto de peste ocean. Producatorul din Detroit și-a vazut vanzarile scazute cu 13% in 2021 in Statele Unite, și in special…

- Toyota Motor a detronat General Motors ca cel mai mare producator auto din SUA in functie de vanzari in 2021, marcand pentru prima data din 1931 cand producatorul auto din Detroit nu a avut cele mai mari vanzari pe piata americana, transmite Reuters. De asemenea, este prima data cand un producator auto…

- Ford Motor vrea sa devina al doilea producator american de automobile electrice, dupa Tesla, in decurs de 24 de luni, cu o capacitate de a produce 600.000 de unitati la nivel global in 2023, a declarat joi directorul general de la Ford, Jim Farley, pentru publicatia Automotive News, informeaza AGERPRES…

- Decizia de ridicare a restricțiilor de calatorie, care se aplicau de peste 18 luni, a dus la o creștere semnificativa a rezervarilor la Air France, in special pe rutele New York, Miami și Los Angeles, pentru calatoriile din noiembrie și pe toata perioada sarbatorilor de iarna. Astfel, Air France promite…

- Startup-ul de mașini electrice Rivian a devenit al doilea cel mai valoros producator auto din Statele Unite la doar 3 zile dupa listarea pe bursa și în pofida faptului ca a livrat doar 156 de vehicule, relateaza Markets Insider.Prețul acțiunilor Rivian a crescut exploziv de miercuri, ziua…