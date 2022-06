Ford Motor va investi în SUA 3,7 miliarde de dolari în producţia de vehicule electrice şi maşini cu motoare pe benzină Compania a declarat ca 2,3 miliarde de dolari din investitia totala vor fi cheltuite pe vehicule electrice, ca parte din cheltuielile de 50 de miliarde de dolari prevazute pana in 2026, pe care le-a prezentat anterior. Oficialii companiei au spus ca Ford va primi pachete de stimulente de aproximativ 150 de milioane de dolari si, respectiv, de aproximativ 200 de milioane de dolari din Michigan si, respectiv, Ohio. Ca parte a investitiilor, producatorul auto din Michigan a declarat ca va adauga peste 6.200 de locuri de munca cu plata pe ora si ca va transforma 3.000 de posturi temporare in unele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

