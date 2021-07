Ford Motor şi-a modificat statutul pentru a adopta un limbaj de gen neutru Producatorul auto a anuntat ca va utiliza titulatura de ”chair” pentru presedintele companiei, in loc de ”chairman”, care este de gen masculin. Decizia a avut loc pe fondul discutiilor intense despre ceea ce inseamna a fi barbat sau femei si modul in care limbajul si institutiile trebuie sa fie mai incluzive. In acest an, Casa Alba a adaugat pronume de gen neutru, pe care oamenii le pot selecta atunci cand contacteaza guvernul american, in timp ce platforma de socializare pentru profesionisti LinkedIn a anuntat planurile de a permite utilizatorilor sa adauge pronumele de gen preferate conturilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

