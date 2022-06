Ford Motor recheamă aproximativ 49.000 de vehicule electrice Mustang Mach-E în SUA, din cauza riscului de pierdere a puterii de propulsie Al doilea mare producator auto din SUA a spus ca incarcarea rapida in curent continuu si evenimentele repetate ale pedalei larg deschise pot cauza supraincalzirea contactorilor principali ai bateriei de inalta tensiune. Ford a spus ca va aborda problema care poate aparea la vehiculele Mach-E construite de la sfarsitul lunii mai 2020 pana la sfarsitul lunii mai 2022 cu o actualizare software care ar urma sa inceapa luna viitoare. Dealerii nu pot livra vehicule noi clientilor pana cand vehiculele au actualizarea software-ului. Ford a spus ca ”supraincalzirea poate duce la formarea unui arc si la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

