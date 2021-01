Stiri pe aceeasi tema

- Administratia americana pentru siguranta traficului a anuntat marti ca va cere Ford Motor Co sa recheme la service trei milioane de vehicule pentru a inlocui airbag-urile defecte produse de grupul nipon Takata, care pot exploda, transmit DPA si Reuters, citeaza Agerpres.

- Vaccinul COVID-19 de la Moderna ar asigura o imunitate de cel puțin un an, conform reprezentanților companiei. Cei de la Moderna Inc au declarat ca vaccinul ar trebui sa asigure o imunitate de cel puțin un an, scrie Reuters. De asemenea, compania este increzatoare ca tehnologia ARN messenger (ARNm)…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in noiembrie 2020, de 1.245.578, din care peste 64% in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP). Din totalul celor 798.589 de angajati din…

- Germania va primi peste 130 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19, a declarat miercuri ministrul german al sanatatii Jens Spahn, adaugand ca primele livrari ale vaccinului produs de compania Moderna sunt asteptate saptamana viitoare, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Cele 130…

- Compania olandeza de asigurari Aegon a anuntat duminica vanzarea operatiunilor sale din Europa Centrala si de Est (CEE) grupului austriac Vienna Insurance, pentru 830 milioane de euro (993 milioane de dolari), transmite Reuters. Tranzactia prin care Aegon vinde produsele de asigurari, de pensii…

- Numarul cazurilor de infectii cu noul coronavirus la nivel mondial a depasit duminica 50 de milioane de cazuri, potrivit datelor Reuters, iar cel de-al doilea val al pandemiei produs in ultimele 30 de zile reprezinta un sfert din acest total.Citește și: Romania a intrat in mini-LOCKDOWN, la…