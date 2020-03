Ford Kuga, primul automobil lansat în România pe timp de pandemie ​Noul Ford Kuga – a treia generație – a fost lansat oficial în România, devenind astfel primul automobil care are parte de un eveniment de lansare, online, pe timp de pandemie. Ford avea inițial planuri mai mari pentru lansarea noii generații Kuga: un test drive în Spania (acolo unde lanseaza de obicei noile modele pe piața europeana) și un test drive regional în Cluj (pentru România și Ungaria), însa evoluția pandemiei COVID-19 a determinat compania sa se reorienteze la o prezentare online.

