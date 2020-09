Ford Kuga PHEV este in pericol de incendiu chiar in mers! Probleme cu acumulatorii

Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii de la CE au descoperit ca sunt modele Ford Kuga PHEV care au probleme cu acumulatorii si sistemul de management al incarcarii motiv pentru care intreg acumulatorul poate sa se aprinda chiar in mers. Incalzirea excesiva a acumulatorului poate duce la degradarea…

- Modelul vizat este cel ECO adica PHEV care se incarca de la orice priza pentru a avea si o autonomie in modul electric chiar si in marile orase. Ford Kuga Plug-in-Hybrid (PHEV)2019-2020 se pare ca are probleme din fabricatie cu mufele de alimentare cu energie, rechemarea CE A12/01090/20…

- Luni, 10 august, in Moldova sint valabile doua coduri galbene de pericol excepțional de incendiu și seceta hidrologica. Astfel, in legatura cu lipsa precipitațiilor și a temperaturilor ridicate, Serviciul Hidrometeorologic de Stat atesta cod galben de Seceta Hidrologica in riurile mici și bazinele acvatice…

- Pompierii au fost solicitați sa intervena pentru lichidarea unui incendiu la un autoturism, pe strada Veveriței, nr. 1A, in Timișoara. La locul intervenției s-a deplasat de urgența o autospeciala de stingere, un echipaj SMURD... The post Pericol de incendiu intr-un bloc din Timișoara, din cauza unui…

- CHIȘINAU, 3 iul - Sputnik. Meteorologii susțin ca alerta cod galben de pericol excepțional de incendiu va intra in vigoare in data de 5 august și se va menține pana pe 9 august. © Sputnik / Miroslav Rotari Prognozele meteorologilor: Cu va fi vremea la inceput de saptamana In intervalul de…

- CHIȘINAU, 30 iul – Sputnik. Avertizarea Cod Galben de instabilitate atmosferica este valabila pana la ora 21:00 a zilei de astazi. In perioada indicata predominant in jumatatea de nord se prevad ploi de scurta durata insoțite de descarcari electrice, izolat ploi puternice (15-25 l/m2). Totodata,…

- ISU Botoșani a anunțat, joi, ca o tabara de sinistrați a fost instalata la Radauți Prut, in care ar putea fi cazați localnicii daca se va impune evacuarea localitaților, ca urmare a viiturii de pe raul Prut. Potrivit ISU Botoșani, pompierii au avertizat inca de miercuri populația cu privire la viitura…

- Pericol de explozie si incendiu la intrarea in satul Ghidighici. Un copac a cazut peste o cisterna cu gaz, amplasata in preajma unei statii de alimentare.Materialul video au fost postate de catre un martor ocular pe Facebook.