Ford își va reduce cu 3.800 de oameni efectivele din Europa Ford va reduce cu 3.800 numarul angajaților din Europa, taierile urmand sa fie facute mai ales in domeniul administrativ și la dezvoltare produs. Ford va investi pe plan mondial 50 miliarde dolari in electrificare, iar asta inseamna ca o parte dintre fabricile din prezent fie vor fi inchise, fie vor trece pe electrice. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

