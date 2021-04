Ford investeşte 300 de milioane de dolari pentru a produce un nou vehicul comercial uşor la fabrica din Craiova, începând cu 2023 “Ford a confirmat astazi ca va investi 300 de milioane de dolari pentru a construi un nou vehicul comercial usor in 2023, la uzina sa de la Craiova, inclusiv o versiune complet electrica a acestuia, ce va debuta in 2024. Acesta va fi primul vehicul Ford de volum, complet electric, construit in Romania”, anunta compania. Data de incepere a productiei noului vehicul, precum si detaliile suplimentare despre acesta urmeaza sa fie confirmate aproape de momentul lansarii. In februarie, Ford si-a luat angajamentul ca intreaga sa gama de vehicule comerciale din Europa sa fie pregatita pentru zero emisii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- ”Astazi, Ford face un pas important inainte pentru transformarea sa europeana si isi ia angajamentul de a se implica pana la capat in dezvoltarea de vehicule electrice si in cresterea si electrificarea gamei sale de vehicule comerciale, lidere de piata. Ford isi ia astazi angajamentul ca pana la jumatatea…

