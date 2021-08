Ford începe testele cu utilitara electrică E-Transit în Europa La sfarșitul lui 2020, Ford a publicat primele imagini și informații oficiale despre utilitara electrica E-Transit. Modelul este echipat cu un motor care genereaza 269 de cai putere și un cuplu de 430 Nm, in timp ce autonomia ajunge la 350 de kilometri. Noua utilitara va fi disponibila in 25 de configurații, intrucat va avea versiuni cu caroserie de autoutilitara, autoutilitara cu cabina dubla și autoșasiu, la care se adauga numeroase opțiuni... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

