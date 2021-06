Stiri pe aceeasi tema

- Ford Motor a anuntat marti ca a inceput producerea si livrarea de la fabrica sa din Michigan a noului SUV-ul Bronco, unul dintre cele mai asteptate vehicule ale producatorului auto din ultimii ani, dupa ce problemele logistice provocate sectorului auto de pandemia de coronavirus (Covid-19) au intarziat…

- Un alt lot de 200 de ventilatoare procurate in cadrul proiectului Bancii Mondiale „Raspuns de urgența la Covid-19 in Republica Moldova” vor fi distribuite instituțiilor medicale, republicane și raionale, la nivel național, pentru a consolida secțiile de terapie intensiva de a face fața numarului de…

- Miracol pentru o femeie din Ungaria, dupa ce a aflat ce i s-a intamplat atunci cand a ieșit din coma indusa. Starea femeii s-a deteriorat foarte tare dupa ce s-a infectat cu Covid-19, dezvoltand o pneumonie severa. La scurt timp, femeia a fost transferata intr-o secție ATI, fiind conectata la un ventilator…

- Potrivit datelor CNCAV, 179 de romani de peste 100 de ani au primit serul impotriva noului coronavirus de la debutul campaniei de imunizare. 66 dintre aceștia au primit prima doza, iar 113 și rapelul. Cele mai multe persoane de peste 100 de ani care s-au vaccinat sunt din București: 37 au primit o doza,…

- O noua obligatie de a purta masca in statul american Michigan, aplicata copiilor cu varste cuprinse intre 2 și 4 ani, a intrat in vigoare luni. Maștile vor fi impuse copiilor in toate locurile publice, inclusiv in școli, centre de ingrijire și tabere. Postul WZZM-TV a menționat ca, in aprilie, statul…

- In zilele urmatoare, Statele Unite ale Americii vor oferi ajutor de peste 100 de milioane de dolari pentru lupta impotriva raspindirii coronavirusului in India, care se confrunta cu un focar de infecție. Acest lucru este menționat intr-o declarație emisa miercuri de Casa Alba. "In semn de solidaritate…

- Statele unite si alte 13 tari si-au exprimat marti ingrijorarea ca raportul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) referitor la originea noului coronavirus care provoaca boala Covid-19 a fost intarziat si nu a avut acces la date complete in China, potrivit unui comunicat comun, citat de Reuters.…

Astazi, prefectul județului Cluj, domnul Tasnadi Istvan Szilard, s-a vaccinat la Școala Gimnaziala ,,Gheorghe Șincai", din comuna Florești cu prima doza de vaccin anti-Covid-19. "Astazi am...