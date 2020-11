Ford E-Transit vine pe piață în 2022 și prefigurează schimbarea lumii utilitarelor ​Ford E-Transit, autoutilitara 100% electrica, va începe sa fie livrata clienților la început de 2022. Din specificațiile anunțate acum, cu un pic mai bine de un an înainte de lansare, reiese ca acest model va avea o contribuție majora la schimbarea lumii vehiculelor comerciale ușoare. Are o baterie cu capacitate 67 kWh, autonomie medie omologata 350 km (WLTP) și posibilitatea de a furniza energie unor echipamente electrice externe printr-o priza de 2,3 kW.

