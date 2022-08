Stiri pe aceeasi tema

- Ford Motor va desfiinta un total de 3.000 de locuri de munca, salariate si contractuale, mai ales in America de Nord si India, in cadrul restructurarii puse in practica pentru a ajunge din urma Tesla in cursa pentru dezvoltarea vehiculelor electrice, bazate pe software, transmite Reuters, conform…

- Compania auto Ford a anuntat, luni, ca intentioneaza sa desfiinteze 3.000 de locuri de munca, majoritatea la unitati de productie din America de Nord si India, in contextul planului de restructurare a activitatilor pentru a concura cu Tesla in cursa pentru dezvoltarea de a vehicule electrice.…

- Creșterea numarului de locuri de munca la distanța ar putea ușura puțin sarcina Rezervei Federale a SUA de a controla inflația, economisind in același timp peste 200 de miliarde de dolari pentru angajatori. Acest lucru se datoreaza faptului ca angajații sunt dispuși sa accepte creșteri salariale mai…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, are un "sentiment foarte prost" in legatura cu economia si vrea sa reduca aproximativ 10% din locurile de munca la producatorul de automobile electrice, conform unui e-mail trimis catre directori, consultat de Reuters. Mesajul a venit la doua zile dupa ce cel…

