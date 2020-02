Ford Craiova estimeaza o productie record in 2020: Peste 1.000 de masini pe zi

Stiri pe aceeasi tema

- In 2020, Ford Craiova urmeaza sa atinga un nou record in ceea ce priveste productia de vehicule, peste 1000 de vehicule construite pe zi, cate unul la fiecare 67 de secunde, a anuntat, marti, compania. "Productia motorului 1.0 EcoBoost va sprijini ritmul de asamblare al vehiculelor, atingand un varf…

