- Acordul prin care Ford Otosan, cel mai mare producator de vehicule comerciale din Europa, preia proprietatea fabricii Ford din Craiova a fost finalizat cu succes. Prin acest acord, Ford a transferat proprietatea asupra fabricii sale din Craiova, care produce vehicule și motoare, catre Ford Otosan, permițand…

- Metrorex infirma informațiile potrivit carora metroul bucureștean ar fi in pericol sa nu mai funcționeze din cauza restanțelor pentru serviciile de mentenanța. Compania a anunțat ca a inceput deja sa plateasca sumele aferente acestui an și va continua sa faca acest lucru. Raspunsul vine dupa ce presedintele…

- Vanzarea de peste 700 de milioane a uzinei Ford Craiova a fost aprobata. Acțiunile au fost preluate de Ford Otosan, astfel ca autoritațile din Turcia dau unda verde achiziției. Otosan a platit 575 milioane de euro pentru fabrica din Craiova, plus 140 milioane de euro, plata condiționata de nivelul de…

- Tranzactia prin care Ford Motor Company, via Ford Capital BV, a vandut uzina de automobile de la Craiova companiei turce Ford Otosan poate merge mai departe. Autoritatile de concurenta din Turcia au facut verificari și au decis ca acest tip de achizitie nu se supune autorizarii, releva date analizate…

- Vanzarea uzinei Ford Romania SA (fosta Automobile Craiova SA) a fost facuta pentru suma de 575 de milioane de euro, la care se vor adauga alte 140 de milioane de euro, plata conditionata de nivelul de utilizare a capacitatii industriale de la Craiova. Planurile asumate de Ford Otosan cuprind lansarea…

- Cargus anunța numirea lui Olivier Van Houtte in funcția de CEO a companiei de curierat. Cu o experiența de 20 ani in poziții de conducere in companii internaționale din Europa și SUA, precum GE, DuPont sau Johnson & Johnson, Olivier Van Houtte s-a implicat cu profesionalism in proiecte majore de restructurare,…

- ”Luna martie a adus un nou record al numarului de oferte din piata muncii, platforma de recrutare BestJobs atingand pragul de 40.000 de pozitii deschise de catre companii. Astfel, oferta de joburi de luna aceasta a depasit toate datele inregistrate pana acum, cel putin de cand a aparut criza sanitara…