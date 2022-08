Stiri pe aceeasi tema

- Compania auto Ford a anuntat, luni, ca intentioneaza sa desfiinteze 3.000 de locuri de munca, majoritatea la unitati de productie din America de Nord si India, in contextul planului de restructurare a activitatilor pentru a concura cu Tesla in cursa pentru dezvoltarea de a vehicule electrice.…

- Majoritatea celor 56 de reactoare nucleare ale Franței funcționeaza la capacitate redusa sau sunt inchise din cauza unui cumul de factori, precum lucrari de mentenanța, probleme cu coroziunea sau lipsa apei de racire din cauza secetei și a valurilor de caldura, scrie Renew Economy , un site de știri…

- Papa Francisc a declarat sambata ca va fi nevoit din cauza varstei sale avansate si a durerilor la genunchi sa reduca ritmul deplasarilor, mentionand chiar posibilitatea de a demisiona la un moment dat daca probleme grave de sanatate il vor impiedica sa conduca Biserica Catolica, relateaza Reuters,…

- Fortele ruse au preluat controlul asupra celei de-a doua mari centrale electrice din Ucraina si fac o „redesfasurare masiva" de trupe in trei regiuni din sud, a afirmat un consilier prezidential ucrainean, in contextul asteptarilor la o contra-ofensiva a Ucrainei, relateaza Reuters.

- Musk, directorul general al Tesla, si-a reziliat vineri contractul, declarand ca Twitter nu a furnizat informatii despre conturile false de pe platforma, dupa care presedintele Twitter, Bret Taylor, a promis o lupta legala. Twitter intentioneaza sa depuna o actiune in justitie la inceputul acestei saptamani…

- Livrarile de vehicule electrice ale Tesla au scazut cu 18% in trimestrul doi, din cauza problemelor lantului de aprovizionare, provocate de restrictiile impuse de China din cauza pandemiei de Covid-19, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata in urma unei uriase alunecari de teren care s-a produs pe santierul unei cai ferate din Marangching, satul Manipur, nord-estul Indiei, a anuntat armata, in timp ce echipele de salvare incearca in continuare, la o zi dupa dezastru, sa gaseasca oamenii dați…