- Primii proprietari ai celui mai nou vehicul electric al Ford Motor, Mustang Mach-E crossover, au intampinat o problema a bateriei care le lasa vehiculele in imposibilitate de a porni dupa incarcare, potrivit unui buletin de service depus de Ford la Administrația Naționala pentru Siguranța Traficului…

- Tesla a livrat aproape 185.000 de mașini in primul trimestru al anului 2021, mai mult decat a produs in aceeași perioada a anului trecut, potrivit cifrelor pe care compania le-a anunțat vineri. Dintre mașinile livrate de Tesla in primul trimestru al anului 2021, aproape 183.000 erau vehicule Model 3…

- Producatorul auto Mercedes-Benz Daimler a anunțat ca iși va accelera trecerea la mașinile electrice, pe fondul unui start fericit al anului 2021 pentru EV-uri, in ciuda lipsei globale de cipuri semiconductoare. Compania nu a oferit detalii despre cat de repede va fi electrica gama de mașini. In 2019,…

- Clienții Tesla Inc iși pot cumpara acum vehiculele electrice cu bitcoin, a declarat, Elon Musk, șeful companiei, marcand un pas semnificativ inainte pentru utilizarea criptomonedelor in comerț. Opțiunea va fi disponibila in afara Statelor Unite la sfarșitul acestui an, potrivit companiei. Producatorul…

- Porsche a anunțat azi ca și-a extins deținerea in producatorul auto croat Rimac la 15,5%. Porsche a inițiat un parteneriat de dezvoltare cu Rimac pe fundalul campaniei sale de mobilitate electrica. In iunie 2018, producatorul de mașini sport din Stuttgart a achiziționat o participație de 10% la Rimac.…

- Producatorul american de motociclete si vehicule pentru teren accidentat Polaris Inc a prezentat luni planurile de lansare a primului sau vehicul electric, in vederea imbunatatirii pozitiei companiei pe piata masinilor electrice. Polaris a informat ca modelul Ranger, dezvoltat in parteneriat cu Zero…

- Ford Europa va deveni electric pana in 2026, a anunțat compania, a carei intreaga gama de mașini de pasageri va fi electrica sau plug-in hibrid. Primul model electric european va fi produs in 2023, in fabrica de la Koln, care va recepționa investiții de circa un miliard de euro. Ford susține, intr-un…

- ”Astazi, Ford face un pas important inainte pentru transformarea sa europeana si isi ia angajamentul de a se implica pana la capat in dezvoltarea de vehicule electrice si in cresterea si electrificarea gamei sale de vehicule comerciale, lidere de piata. Ford isi ia astazi angajamentul ca pana la jumatatea…