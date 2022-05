Ford ar putea să nu mai poată comercializa în Germania automobile capabile să se conecteze la Internet Un tribunal german a emis vineri o decizie care interzice grupului auto Ford sa produca si sa comercializeze automobile capabile sa se conecteze la Internet, ca urmare a unui proces legat de incalcarea unor licente din domeniul tehnologiei wireless, transmite Reuters. Decizia tribunalului din Munchen, care poate fi contestata, ar putea sa intre in vigoare in doua saptamani daca Ford nu ajunge la o intelegere cu reclamantii. Acest verdict scoate la lumina cresterea tensiunilor intre companiile de tehnologie care vor ca producatorii de automobile sa plateasca redevente pentru tehnologiile utilizate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

