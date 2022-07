Stiri pe aceeasi tema

- Ford se pregateste sa renunte la 8.000 de angajati in urmatoarele saptamani, producatorul auto american incercand astfel sa-si majoreze profitul pentru a finanta investitiile in vehicule electrice, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

- Ford Motor Co se pregateste sa renunte la 8.000 de angajati in urmatoarele saptamani, producatorul american incercand astfel sa-si majoreze profitul pentru a finanta investitiile in vehicule electrice, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

- Ford Motor se pregatește sa elimine pana la 8.000 de locuri de munca in urmatoarele saptamani, in timp ce producatorul auto incearca sa creasca profiturile pentru a-și finanța intrarea pe piața vehiculelor electrice, anunța Bloomberg, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Canicula in majoritatea zonelor din țara, insa nu scapam de furtunile violente. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca urmeaza și o perioada de instabilitate atmosferica insoțita de ploi abundente, vant și descarcari electrice.

- Ford Motor Co le-a spus dealerilor din SUA sa opreasca temporar vanzarile modelului electric Mustang Mach-E din cauza unei potentiale probleme de siguranta, un pas inapoi pentru al doilea producator auto american, care incearca sa-si consolideze pozitia pe piata vehiculelor electrice, transmite Bloomberg.…

- Ford Motor Co a renuntat la planul privind producerea de vehicule electrice in India pentru pietele globale si va continua probabil cu vanzarea fabricilor de acolo, a anuntat joi publicatia Economic Times, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Grupul Stellantis va produce mașini electrice la uzina Fiat din Kragujevac, Serbia, uzina unde este produs MPV-ul Fiat 500L. Prima mașina ar trebui sa fie produsa incepand cu primele luni din 2024.

- Honda Motor intentioneaza sa construiasca milioane de vehicule electrice (EV) pana in 2030, folosind trei noi platforme dedicate, una care urmeaza sa fie dezvoltata in comun cu partenerul american General Motors, a declarat un director executiv al producatorul japonez de automobile, transmite Reuters,…