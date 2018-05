Ford a anuntat preturile din Romania pentru noua Fiesta Active, rivala Daciei Sandero Stepway

Stiri pe aceeasi tema

- O firma din Galati, Euromis HR, a obtinut intr-o singura zi, in doar cateva minute, patru contracte de consultanta cu primaria comunei Cordun din judetul Neamt. Un contract, in valoare de 130.000 de lei, este semnat pentru "servicii de consultanta obtinere finantare nerambursabila drumuri…

- Premierul Viorica Dancila l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis ca a descris o situatie apocaliptica referitor la economia Romaniei, desi Institutul National de Statistica a transmis chiar ieri ca, in martie 2018, am avut loc cea mai mare crestere a puterii de cumparare de dupa 1990. "Desi…

- Luna aprilie a fost declarata de meteorologi ca fiind cea mai calda inregistrata in Romania in ultimii 60 de ani, temperaturile fiind cu nu mai putin de 10 grade peste cele normale. Valorile peste media obisnuita s-au mentinut si in luna mai, culminand cu ziua de sambata, cand se asteapta…

- Sibiul se va alatura in anii urmatori oraselor din Romania ce dispun de stadioane de fotbal moderne. Primaria orasului a anuntat, luni, ca va contracta si cea de-a doua faza a modernizarii stadionului din localitate, arena urmand a fi transformata intr-una ultramoderna. "Continuam…

- Romanii care vor dori sa aiba acces la servicii medicale scumpe in spitalele de stat ar putea fi nevoiti sa opteze pentru o noua asigurare medicala, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Sistemul sanitar are nevoie de mai multe fonduri, iar un un nou sistem de finantare a Sanatatii va…

- Confruntati cu primul val de ger serios din aceasta iarna, romanii au consumat mai multa energie electrica, nivelul fiind apropiat de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate pe site-ul Transelectrica. Consumul de…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in perioada 28 februarie - 1 martie in vizita oficiala in Romania, deocamdata nefiind anuntat programul intalnirilor. "Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii…

- Premierul Viorica Dancila a fost intrebata la Bruxelles, unde s-a intalnit cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de ce il are consilier pe Darius Valcov, care a fost condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare. "Este consilier al primului ministru, este adevarat. Dupa cate…