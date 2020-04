Forbes si Reuters scriu despre muncitorii romani din UK si Germania: De ce sunt ceruti, de ce se duc Sutele de muncitori sezonieri romani ajunsi in aceste zile in Germania si Marea Britanie fac subiectul unor ample comentarii si articole de presa in contextul nu doar al deplasarilor in vreme de pandemie, ci si al solutiilor pe piata muncii pe care le au tarile instarite din Vest.



Presa internationala remarca faptul ca este nevoie de muncitori sezonieri din estul Europei, cu precadere din Romania si Bulgaria, pentru a putea fi culese culturile de fructe, legume sau sparanghel in conditiile in care nu se gasesc localnici care sa faca aceasta munca pentru aceiasi bani.



Spre exemplu,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De ani buni, românii au fost țapii ispașitori ai jalnicilor naționaliști cu minte mica din Europa, nu doar din Marea Britanie, care în dezbaterea asupra Brexitului i-au portretizat într-o retorica vindicativa și rasista drept paraziți care fie ca traiesc prin generozitatea statului…

- Tessa Dunlop a cunoscut prima data Romania in 1992, lucrand in “Orfelinatul groazei” din Siret. S-a indragostit de Romania si de romani si a incercat de atunci sa imbunatateasca imaginea tarii noastre in Marea Britanie, ca jurnalist si istoric, printr-o serie de documentare si aparitii in presa.Libertatea…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Afirmația conform careia Klaus Iohannis și PNL nu au elaborat și nu implementeaza un proiect de țara este total falsa. Exista așa ceva. Cel puțin in plan programatic. Numai ca, practic, proiecția asupra viitorului acestui stat se materializeaza intr-un contraproiect. Din…

- Premierul britanic Boris Johnson va adopta luni o atitudine ferma si "fara concesii" la adresa Uniunii Europene, intr-un discurs care vizeaza definirea principalelor linii ale politicii Regatului Unit post-Brexit, a relatat duminica presa britanica, citata de AFP."Brexit, ziua 1: Johnson alege ruptura…

- Dupa ce au intrat in proiectul european in 1973, 17,7 milioane de cetațeni britanici au votat in iunie 2016 (aproximativ 52%), ieșirea Marii Britanii din UE. Brexit-ul a fost un proces nelipsit de controverse, intrucat afecteaza atat cetațenii din Regatul Unit, dar și cetațeni ai altor țari, inclusiv…

- Premierul britanic Boris Johnson va adopta luni o atitudine ferma si "fara concesii" la adresa Uniunii Europene, intr-un discurs care vizeaza definirea principalelor linii ale politicii Regatului Unit post-Brexit, a relatat duminica presa britanica, citata de AFP. "Brexit, ziua 1: Johnson…

- Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, a anuntat ca saptamana viitoare se va deplasa in Japonia si Australia pentru a lucra la convenirea unor acorduri comerciale, la doar cateva zile dupa ce tara sa a parasit Uniunea Europeana, conform AFP, citata de stirileprotv.ro. Raab a explicat duminica,…

- Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, a anuntat ca saptamana viitoare se va deplasa in Japonia si Australia pentru a lucra la convenirea unor acorduri comerciale, la doar cateva zile dupa ce tara sa a parasit Uniunea Europeana, informeaza AFP. Raab a explicat duminica, la postul…