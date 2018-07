Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul argentinian Lionel Messi, de la FC Barcelona, a fost fotbalistul cel mai bine platit din lume in anul 2017, potrivit revistei Forbes, cu 111 milioane dolari obtinute din salariu si contracte publicitare. Messi este urmat in acest clasament, cu 108 milioane dolari, de atacantul portughez Cristiano…

- Jucatorul argentinian Lionel Messi, de la FC Barcelona, a fost fotbalistul cel mai bine platit din lume in anul 2017, potrivit revistei Forbes, cu 111 milioane dolari obtinute din salariu si contracte publicitare, transmite EFE.

- Datorita succesului sau, Kylie Jenner a ajuns si pe coperta revistei Forbes pentru luna august. Pana acum, toate bune si frumoase. In articolul care se gaseste in publicatie despre Kylie, Forbes a scris despre ea ca este “the youngest self-made billionaire” (cea mai tanara miliardara din lume care si-a…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, putea sa devina cel mai bine platit fotbalist al planetei, dar a refuzat oferta venita din partea unui club chinez, care i-a propus un contract...

- Ed Sheeran a fost dat in judecata pentru suma de 100 de milioane de dolari sub acuzatia ca in hit-ul sau ''Thinking Out Loud'' ar fi plagiat fragmente din melodia ''Let's Get It On'' interpretata de Marvin Gaye, informeaza vineri Press Association. Conform…

- Cantaretul si compozitorul britanic Ed Sheeran a fost dat in judecata pentru ca ar fi copiat mai multe parti din piesa „Let’s Get It On” a lui Marvin Gaye pentru hitul lui „Thinking Out Loud”. Artistul ar putea fi obligat de instanța sa plateasca despagubiri de cel putin 100 de milioane de dolari.

- Superstarul Cristiano Ronaldo a ajuns la o intelegere cu autoritatile spaniole intr-un caz de evaziune fiscal in care acesta este acuzat ca nu ar fi platit taxe in valoare totala de 17,1 milioane de dolari in perioada 2011-2014, potrivit Fortune, care ii citeaza pe spaniolii de la El Mundo.…

- Fostul multiplu campion mondial la box, Floyd „Money” Mayweather, și-a recapatat titlu de cel mai bine platit sportiv din lume in topul Forbes 100. Deși s-a retras in anul 2017 din lumea boxului, Floyd Mayweather a caștigat doar din meciul cu starul Conor McGregor 275 de milioane de dolari, potrivit bbc.com.…