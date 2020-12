Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani au reusit calificarea in patru finale, la individual compus, inele, sarituri si paralele, miercuri, la Campionatele Europene masculine de gimnastica artistica pentru juniori de la Mersin (Turcia), in timp ce echipa Romaniei s-a clasat pe locul al patrulea. Ucraina a obtinut medaliile…

- ​Adunarea Generala a ONU a adoptat luni o rezolutie prin care solicita Rusiei sa puna capat cât mai curând posibil "ocupatiei temporare" a Crimeei, peninsula ucraineana anexata în 2014 de Moscova, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Rezolutia, care se concentreaza asupra…

- Numarul cazurilor de coronavirus din Estul Europei a trecut de 5 milioane sambata, anunța Reuters, in timp ce guvernele din intreaga Europa iau masuri pentru a incerca sa limiteze cazurile in creștere, anunța MEDIAFAX. Regiunea, care cuprinde Belarus, Bulgaria, Republica Ceha, Ungaria, Polonia,…

- Jurnalistul și prezentatorul TV rus, Vladimir Soloviev, este convins ca "Rusia ar distruge flota NATO in Marea Neagra in cazul unui conflict cu Alianța Nord-Atlantica", a declarat acesta, citat de Argumenti.ru. Declarația corespunzatoare a fost facuta in direct, pe postul „Rusia 1”, in cadrul unui program…

- Adrian Mititelu junior a reltatat o poveste amuzanta care i-a avut in prim-plan pe tatal sau si pe Gigi Becali. Jurnalistul Mihai Mironica, dezvaluiri halucinante despre Gigi Becali: !Mi-a zis ca ma duce un nepot de-al lui in padure si o sa devenim rude" "Tata a avut o relație foarte…

- CHIȘINAU, 1 nov - Sputnik. Comisia Electoral Centrala a anunțat ca la ora 07:00 toate secțiile de votare și-au deschis ușile conform planului. © Photo : Guvernul Republicii MoldovaPremierul Ion Chicu a votat: "In mainile noastre sta soarta țarii""Acest scrutin este o provocare pentru intreaga…

- Anglia a fost invinsa de echipa Danemarcei cu scorul de 1-0, chiar la Londra, miercuri seara, intr-un meci din Liga Natiunilor . Danezii s-au impus prin golul marcat din penalty de Eriksen. Anglia a jucat mai bine de o repriza in zece oameni, Harry Maguire fiind eliminat pentru doua cartonase galbene.…

- Astazi, in R. Moldova au fost inregistrate 1062 cazuri noi de coronavirus. Din numarul total de cazuri noi, 12 sint de import. Trei - Germania, 2 - Rusia, 2 - Romania, 2 - Turcia, 2 - Ucraina, 1 - Italia. In ultimele 24 de ore, au fost efectuate 3565 de teste, anunța ministerul Sanatații.