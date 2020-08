Grecia doreste convocarea unui summit de urgenta de catre Uniunea Europeana cu privire la Turcia, a anuntat biroul premierului Kyriakos Mitsotakis, dupa trimiterea de catre Ankara a unei nave turce de explorare in cautare de hidrocarburi intr-o zona disputata in Mediterana orientala, ceea ce a acutizat tensiunile intre cele doua tari, potrivit AFP. ''Ministerul de Externe (grec) va depune o cerere pentru un summit de urgenta al Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene'', a indicat sursa citata. Atena a acuzat in ajun Ankara ca ''ameninta pacea'' in Mediterana…