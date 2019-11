Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au impus sancțiuni impotriva Turciei, care este aliatului sau in cadrul NATO. Anunțul a fost facut de președintele Donald Trump pe Twitter, care a menționat ca decretul sau are drept scop sa convinga Turcia sa inceteze imediat ofensiva impotriva kurzilor din nordul

- 'Faptul ca UE adopta o abordare care protejeaza elemente teroriste este inacceptabil', a declarat Ministerul de Externe turc intr-un comunicat, in care 'condamna si respinge in bloc' criticile UE. 'Din cauza acestei atitudini pe cat de ilegale pe atat de partinitoare, ne vom revizui serios cooperarea…

- 'UE condamna actiunea militara a Turciei care compromite in mod grav stabilitatea si securitate in intreaga regiune' si a convenit sa adopte 'masuri restrictive vizand persoane fizice si moral responsabile sau implicate in activitati ilegale de forare a zacamintelor de hidrocarburi (off-shore) in…

- Acest decret de sanctiuni pe care trebuie sa il adopte Donald Trump urmareste "sa descurajeze Turcia de a extinde ofensiva sa militara in nord-estul Siriei", a declarat Steven Mnuchin, fara sa precizeze daca extinderea ar trebui inteleasa in termeni de geografie sau de timp, potrivit Agerpres.…

- Europa, cea mai afectata de incalzirea globala. Țarile mediteraneene, Balcanii și Turcia, predispuse deșertificarii Tarile mediteraneene sunt in particular mai afectate de incalzirea globala, cu o crestere a temperaturilor peste cele medii, care ameninta resursele agricole si de apa. Grupaţi în…

- "Cei doi lideri si-au exprimat profunda ingrijorare cu privire la activitatile ilegale ale Turciei in apele teritoriale cipriote (...)", anunta un comunicat al biroului de presa al premierului grec Kyriakos Mitsotakis, publicat la finalul discutiilor sale cu presedintele cipriot Nicos Anastasiades.Ei…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a protestat joi impotriva recentelor sanctiuni pe care UE le-a impus Turciei pentru activitatile ilegale de forare a zacamintelor de gaze in largul Ciprului si a promis ca prospectiile in regiune vor continua. "UE, care a anunţat aşa-numitele măsuri,…

