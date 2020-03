Stiri pe aceeasi tema

- Cu o audiența de aproape 53 de milioane de ascultatori și 5018 difuzari la posturile de radio din Romania, piesa „Luna” – Carla’s Dreams se afla pe locul intai in Media Forest Chart 2019, devenind astfel cea mai ascultata piesa a anului. Melodia a fost compusa de Carla’s Dreams și produsa de Marco &…

- Piesele interpretate de Demi Lovato si Camila Cabello pe scena galei Grammy, care a avut loc duminica seara la Los Angeles, au inregistrat milioane de accesari online in decurs de 24 de ore, potrivit datelor BuzzAngle si Spotify, scrie news.ro.Melodia „Anyone”, pe care Lovato a interpretat-o…

- Mark Stam, artist Global Records, devine din ce in ce mai cunoscut peste hotare. Dupa succesul din Romania și Republica Moldova, a venit randul Italiei sa se bucure de muzica sa. Platforma italiana de streaming TimMusic a adaugat melodia „Waiting” in playlistul HOT DANCE unde Mark Stam este front cover…

- Piesa lui Ed Sheeran ”Shape of You” a adunat 7 milioane de lire sterline din drepturile de autor colectate numai in urma difuzarilor de pe Spotify, arata Smart Radio, potrivit Mediafax.”Shape Of You”, de Ed Sheeran, este cea ma solicitata piesa pe platforma online potrivit unui raport Pay…

- Rivaldinho (24 de ani, atacant) a vorbit intr-un interviu pentru presa din Brazilia despre cum colaboreaza cu Gheorghe Hagi și a dezvaluiri lucruri neștiute despre antrenorul-manager de la Viitorul. Brazilianul Viitorului susține ca Gica Hagi e fermecat de melodia „Balada Boa”, care e cantata de Gusttavo…

- “Santa Claus Is Comin’ to Town”, anul 2011, interpretare – Michael Buble! Piesa figureaza pe discul sau “Christmas”, album ce s-a vandut in peste 10 milioane de exemplare. Versiunea lui a acestui cantec a generat peste 100 de milioane de accesari pe Spotify. Practic in fiecare an – „Santa Claus Is Comin’…

- Ryan Kaji locuiește in Texas, alaturi de parinții și surorile sale. El publica in fiecare zi cate un video pe canalul lui de YouTube, la care are 23 de milioane de abonați. Clipurile lui ajung la milioane de vizualizari in cateva zile, cele mai populare ajungand și la peste un milliard de vizualizari.…

- Frumoasa șatena originara din Rovinari a inregistrat o mulțime de reușite pe plan profesional in acest an. Toate piesele lansate de aceasta au reușit sa stranga milioane de accesari pe canalul Youtube, in top aflandu-se piesa „Pe strazile din București” cu peste 30 de milioane de vizualizari.…