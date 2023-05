FoodIntelForum a ajuns la cea de-a VI-a ediție (24-25 mai 2023) Inca o ediție de top la FoodIntelForum, eveniment ajuns la cea de-a VI-a ediție ! Peste 150 de reprezentanți ai celor mai importante companii din agribusiness, autoritați, specialiști și politicieni cunoscuți sunt așteptați, in perioada 24-25 mai 2023, la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara din București. Vor avea loc discuții despre digitalizarea și asigurarea securitații cibernetice, dar și despre accesarea fondurilor in agribusiness, producția alimentara, producția de bauturi, retail și HoReCa. Cine participa la FoodIntelForum Peste 150 de conducatori de varf, printre… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jimmy Wales, fondatorul Wikipedia, este invitatul special la Tech Talks 2023, cea mai importanta conferința de tehnologie din vestul țarii, organizat de Universitatea Politehnica din Timișoara sub umbrela Flight Festival.

- Incepand cu 2 mai 2023, domnul Charalampos Mazarakis, președintele Consiliului de Administrație Telekom Romania Mobile Communications SA va conduce compania acționand ca Director General (CEO). Cu peste 27 de ani de experiența profesionala internaționala in funcții de Top Management, domnul Charalampos…

- In urma masurilor speciale de investigații, fondatorul “Bismobil Kitchen”, Mihail ȘARAN a fost reținut cu puțin timp in urma de angajații Inspectoratului Național de Investigații al IGP. Acesta se afla intr-o casa parasita din localitatea Durlești, anunța Noi.md cu referire la Poliția Republicii Moldova.…

- Fostul director al Petrom Gorj, Viorel Tarziu, a incetat din viața. Anunțul a fost facut de foștii colegi ai managerului. „Cu regret anunțam trecerea in neființa a domnului Viorel Tarziu. Vrem sa transmitem sincere condoleanțe și compasiune familiei, prietenilor și celor care l-au cunoscut și apreciat…

- Fondatorul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat ca, dupa incheierea contractului și a activitatilor in zona asa-zisei operațiuni militare ruse din Ucraina, peste cinci mii de foști detinuti rusi au fost grațiați, scrie Tass, conform Rador.'In momentul de fata, contractul semnat cu Wagner…

- Fondatorul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, reclama ca i-au fost blocate comunicatiile si permisele de trecere catre organismele de decizie rusesti pentru a-l impiedica sa ceara munitie pentru compania sa.

- Fondatorul gruparii de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a publicat sambata o inregistrare video care arata, potrivit declaratiilor lui, sicrie care contin trupurile militarilor ucraineni care sunt repatriati catre teritorii controlate de Kiev, transmite Reuters.

- 617 cazuri de dauna au fost avizate pana la data de 21 februarie 2023 in urma cutremurelor resimțite in mai multe județe (Gorj, Cluj, Hunedoara) și in București, in baza polițelor de asigurare obligatorii și facultative pentru locuințe, potrivit unei colectari de date realizate la nivelul companiilor…