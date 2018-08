Stiri pe aceeasi tema

- De cativa ani, unul dintre cele mai emblematice monumente din capitala Italiei este sufocat de fluxul mare de turisti care il ia cu asalt zilnic, relateaza miercuri AFP. Piata Trevi, unde se afla celebra fantana din secolul al XVIII-lea inclusa in Patrimoniul Mondial UNESCO, este situata in mijlocul…

- Primaria unui sector din București vrea sa incheie un acord de cooperare cu Municipiul II al Romei si Arondismentul 5 - Pantheon, din Paris, cea mai vizitata si mai veche zona culturala a Frantei, potrivit Consiliului General.

- Un barbat, de 31 de ani, este cercetat de polițiștii din Constanța pentru fuga de la locul accidentului, conducere sub influența alcoolului și vatamare corporala dupa ce a lovit doi tineri pe trecerea de pietoni din dreptul unui camping din Mamaia Nord. Șoferul a fugit de la locul faptei, lasand cele…

- Cel putin 11 persoane au murit si sapte au fost ranite dupa ce un vapor care transporta turisti s-a rasturnat, apoi s-a scufundat, pe lacul Table Rock din statul american Missouri. Tragedia a avut loc din cauza unei furtuni violente, relateaza Reuters, dpa si AFP.

- Romania nu are doar Delta Dunarii. Avem si Delta Neajlovului. La doar cativa kilometri de Bucuresti, o mlastina este paradis pentru peste o mie de specii de plante, sute de specii de pasari si pesti. Locul a fost transformat cu bani europeni intr-o zona protejata.

- Astazi dimineata, in jurul orei 9.30, a avut loc un grav accident la Sinaia, un autocar cu turisti francezi si un autoturism fiind implicate. Accidentul rutier s-a petrecut pe Bulevardul Ferdinand, la ieșirea catre Bușteni. Dupa primele cercetari, autoturismul ar fi patruns pe contrasens, intrand in…

- Dobrogea noastra a fost adesea numita Bethleemul romanesc, in semn de respect pentru sutele de martiri crestini ce si au dat aici viata, in numele Crucii, in timpul prigoanei declansate de imparatii Romei. O poveste stranie ne intoarce in timp 1700 de ani, la Durostorum Silistra de astazi , pe atunci…

- Mai multi turisti straini au simtit pe pielea lor ce inseamna „ospitalitatea romaneasca“, dupa o intalnire cu controlorii RATB. Desi au validat cartelele de calatorie, au fost amendati. Mai mult, controlorii au vrut sa-i taxeze cu cate 50 de euro, nu cu 50 de lei cat este amenda pentru lipsa biletului.