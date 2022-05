LPS Târgu Mureș, juniori 2 între primele 4 echipe

Echipa de handbal Lps Tg Mures , juniori 2 masculin zilele acestea se afla la Turneul Final desfășurat la Moreni.După 3 meciuri grele a reușit performanta de a se califica in primele 4 echipe și azi și mâine are meciurile pentru medalii.Rezultate in grupa :Lic. T LR Turda – Lps Tg Mures (14-16)… [citeste mai departe]