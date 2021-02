Stiri pe aceeasi tema

- Romania va putea incasa sume de la Comisia Europeana (CE), in primii doi ani, in baza indeplinirii unor pasi sau a unor reforme care nu sunt bazate pe proiecte, a anuntat secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marius Vasiliu, in cadrul consultarilor privind actualizarea…

- De asemenea, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a organizat luni primele consultari tehnice pentru actualizarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Acestea au vizat domeniile Transport, respectiv Mediu, Schimbari Climatice, Energie si Eficienta Energetica. Au participat…

- Guvernul urmeaza sa adopte în sedinta de miercuri un proiect de hotarâre pentru modificarea si completarea HG 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, potrivit Agerpres. Prin noul proiect de hotarâre se propune, printre…

- Autoritatile locale si centrale au demarat oficial proiectul in weekend: Ministerul Sanatatii, Consiliul Judetean (CJ), Institutul de Boli Cardiovasculare si Primaria Miroslava au semnat un acord de asociere in acest sens. Potrivit sefului CJ, Costel Alexe, investitia este estimata la 300 milioane euro.…

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a declarat, joi seara, la lansarea Planului National de Redresare si Rezilienta, ca apreciaza faptul ca o treime dintre cele peste 30 de miliarde de euro vor merge catre transporturi. ”E o decizie pragmatica si va duce la rezolvarea unei probleme…

- Ministrul Fondurilor Europene Marcel Bolos a declarat joi, la prezentarea Planului National de Redresare si Rezilienta, ca resursa de aur a Romaniei, o reprezinta fondurile europene, prezentand cele patru obiective majore ale Planului de Redresare si Rezilienta, potrivit news.ro. ”Asa cum…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, la lansarea Planului Național de Redresare și Reziliența, despre zecile de miliarde de le UE, dar nu a ratat șansa de a ataca PSD despre care spune ca s-a ferit sa atraga fondurile europene. "Suntem pe punctul de a intra pe cea mai prolifica perioada de la…

- ”Ministerul Fondurilor Europene a finalizat propunerea de proiect a Planului National de Redresare si Rezilienta pe care il lanseaza in consultare publica, cu participarea Excelentei Sale Domnul Klaus Iohannis, Presedintele Romaniei, si a Excelentei Sale Domnul Ludovic Orban, Prim-ministrul Romaniei”,…