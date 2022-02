Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informații oficiale despre Acțiunea 4.1.1, prin care firmele vor putea obține fonduri europene de maximum 1 milion de euro pe proiect, pentru investiții: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat o achiziție de evaluatori, din care reies așteptarile sale privind numarul…

- Yuzhou, un oras din China, cu o populatie de peste un milion, a intrat in lockdown dupa ce au fost descoperite trei cazuri asimptomatice de infectare cu coronavirus. Autoritatile din orasul Yuzhou, situat in provincia Henan la aproximativ 800 km sud de capitala Beijing, i-au anuntat luni seara pe cei…

- Antreprenorii cu microîntreprinderi și firme mici și mijlocii, precum și consultanții pentru finanțari nerambursabile au parte de un Craciun și un Revelion încarcat: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a scos, marți, în consultare publica, pâna pe 4 ianuarie 2022,…

- VEȘTI BUNE pentruu IMM: Guvernul nu va mai micșora pragul de impozitare. Document al OUG VEȘTI BUNE pentruu IMM: Guvernul nu va mai micșora pragul de impozitare. Document al OUG Pragul de incadrare ca scadea de la un milion de euro la 500.000 de euro, arata un draft de OUG publicat de catre Ministerul…

- Noi masuri fiscale pentru 2022 implementate prin legea bugetului, dar si printr-o Ordonanta de Urgenta pregatita de Ministerul Finantelor, prevad mai multe schimbari. Potrivit unor surse, Guvernul pregateste noi masuri fiscale in 2022, in timp ce facilitatile pentru cei care lucreaza in IT si constructii…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat ca va pune din nou în dezbatere „cât mai repede” ghidul de finanțare pentru Masura 4.1.1. - fonduri de investiții de câte 50.000-1 milion euro pentru firme, însa cu o serie întreaga de modificari fața…

- Potrivit strictsecret.ro, Banca Național a Romaniei a achiziționat in luna august a anului trecut carne proaspata și produse din carne in valoare de 4 milioane de lei, dar și branza și cașcaval de peste 300 de mii de lei și chiar apa plata și carbogazoasa in valoare de aproape 1 milion de lei. Ulterior…

- Sondajul a fost prezentat, luni, in ședința Consiliului Național al PSD.La intrebarea „Cine considerați ca este vinovat de producerea crizei politice prin care Romania trece in momentul de fața?” 35% il considera vinovat pe Klaus Iohannis, 24% spun ca PNL și USR in egala masura, 9% PNL, 7% PSD, USR…