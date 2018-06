Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu isi poate permite luxul de a renunta la proiecte ale Uniunii Europene , avertizeaza comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu. La Bacau, in cadrul unui dialog cu cetatenii despre viitorul Europei si al politicii de coeziune, Corina Cretu a declarat ca asteapta din partea…

- Comisarul european Gunther Oettinger a indicat o posibila reducere cu 5% a fondurilor europene destinate sectorului agricol si de 7% a fondurilor de dezvoltare regionala si de crestere a coeziunii. O astfel de reducere ar insemna, pe baza actualei impartiri a bugetelor, o scadere a sumelor,…

- Rumen Radev, presedintele Bulgariei, a declarat ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa reduca volumul fondurilor de coeziune, dupa ce Comisia Europeana a propus conditionarea acordarii finantarii UE de situatia statului de drept, informeaza site-ul agentiei Xinhua.

- Romania nu trebuie sa accepte propunerea Comisiei Europene de a reduce cu 5% fondurile destinate Politicii de Coeziune si Politicii Agricole Comune in viitorul buget european post-2020, a declarat recent deputatul european Siegfried Muresan, vicepresedinte al Comisiei pentru bugete a Parlamentului European,…

- Romania nu trebuie sa accepte propunerea Comisiei Europene de a reduce cu 5% fondurile destinate Politicii de Coeziune si Politicii Agricole Comune in viitorul buget european post-2020, a declarat deputatul european Siegfried Muresan, vicepresedinte al Comisiei pentru bugete a Parlamentului European,…

- Comisia Europeana intentioneaza sa propuna, in proiectul de buget pe perioada 2021-2027 care va fi prezentat pe 2 mai, reducerea cu maximum 10% a fondurilor pentru politica agricola comuna (PAC) si pentru coeziune, afirma AFP, citand o sursa europeana careia nu ii dezvaluie identitatea. Capitolele respective…

- Statele din centrul si estul Europei , in special Ungaria si Polonia, vor plati, la propriu, un pret scump pentru problemele create in ultimul an Uniunii Europene. O schita a bugetului UE pentru perioada 2021 – 2027, vazuta de catre Financial Times , arata ca modul in care sunt alocate fondurile de…

- MAE anunta introducerea unor noi norme ale UE care garanteaza cetatenilor europeni care cumpara sau se aboneaza la servicii digitale online, ca difuzarea de filme, transmisii de evenimente sportive, etc, au acces la ele si cand calatoresc sau locuiesc temporar in alte state membre. Ministrul delegat…