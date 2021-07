Stiri pe aceeasi tema

- Planul National de Redresare si Rezilienta urmeaza sa fie depus oficial, astazi, la Comisia Europeana, acesta urmand sa fie prezentat public in 2 iunie. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, afirma ca Romania va fi printre putinele state membre ale Uniunii Europene care va…

- Ajustarea bugetului Planului National de Redresare si Rezilienta de la 42 miliarde euro la 29,2 miliarde euro a presupus si modificarea alocarilor pentru proiectul Romania Educata, care va beneficia de 3,7 miliarde euro, respectiv 12% din PNRR, conform unei declaratii comune a ministrului Investitiilor…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anuntat luni ca Romania va depune Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pe 31 mai. "In discutia cu presedintele, cu domnul Orban, cu domnul prim-ministru si cei doi vicepremieri am convenit ca maine, in intalnirea pe care…

- Premierul Florin Citu a declarat joi ca Romania se afla in negocieri cu Comisia Europeana pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si ca nu este adevarat ca acesta a fost refuzat, ci doar s-a pus in discutie o remodelare a acestui plan. Seful Executivului a fost intrebat intr-o conferinta…

- Romania NU va beneficia de fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta pentru sistemul de irigatii, iar componenta de infrastructura este in analiza. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea (USR-PLUS), a prezentat la Bruxelles proiectul PNRR, insa Comisia…