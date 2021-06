Fondurile pentru investiții locale, epuizate după 4 luni. Reacția premierului Cele 4 miliarde de lei pentru proiectele din PNDL au fost epuizate in patru luni. Premierul Florin Cițu spune insa ca toate lucrarile de investiții vor fi finanțate, urmand ca plațile restante sa fie achitate dupa rectificarea bugetara obișnuita, la mijlocul anului. Legea Bugetului de Stat pe anul 2021 a fost adoptat in luna martie. […] The post Fondurile pentru investiții locale, epuizate dupa 4 luni. Reacția premierului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

