- Propunerea de buget pentru intervalul 2021-2027, prezentata de Comisia Europeana (CE) in aceasta luna, ar putea insemna o reducere semnificativa a fondurilor europene destinate statelor din Europa de Est, in cazul Romaniei impactul putand reprezenta 1,2% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit unei…

- MOL Romania, filiala locala a grupului petrolier ungar MOL, si-a planificat sa deschida anul viitor 7 statii de incarcare pentru masinile electrice, in contextul in care compania a anuntat pentru anul acesta deschiderea a 14 astfel de unitati. Toate statiile care vor fi deschise anul acesta si in…

- Textul remarca ratele mari ale cresterii economice din Europa Centrala si de Est in toate trimestrele anului trecut, de peste 3-4- (Ungaria, Estonia, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Croatia) si chiar 5-6- (Romania, Letonia, Slovenia, Polonia, Cehia, Estonia), fata de o medie a UE sub 3-, sustinuta de…

- Tot dinspre centrul continentului, de aceasta data din Germania, va intra in curand pe piata locala o alta marca celebra. Este vorba de retailerul de imbracaminte Kik Textilien, care este deja prezent in tarile baltice, Polonia, Ucraina, Belarus, Rusia si chiar Kazahstan, asta pe langa filialele din…

- Cehia are cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%, anunta Oficiul european pentru statistica (Eurostat), citat de site-ul agentiei ANSA. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria,…

- Controversele despre grupul de la Visegrad, un format de cooperare dintre Polonia, Cehia, Ungaria si Slovacia s-au aprins mai cu seama din anul 2015. Exista in acest sens o naratiune despre „nucleul dur european“, care actioneaza cu scopul sustinerii valorilor europene, iar de cealalta parte „iliberalul“…