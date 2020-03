Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Baicoi, din județul Prahova, Marius Constantin, a decis sa anuleze „Zilele Orașului”, care ar fi trebuit sa se desfașoare in vara și redirecționeaza banii pentru cumpararea de echipamente de protecție pentru medici și asistente, transmite Mediafax.Primarul din Baicoi, Marius…

- Primarul sectorului 4, Daniel Baluta, va supune aprobarii Consiliului Local al Sectorului 4 o hotarare privind acordarea de sprijin financiar persoanelor ramase fara venituri in urma masurilor luate in contextul epidemiei COVID-19.

- Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a postat pe pagina personala de Facebook, un mesaj catre locuitorii Turzii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- „Dragi elevi, dragi parinți, dragi bunici, Va reamintesc ca in mandatul meu am investit și bani și suflet in școlile noastre. Acesta a fost și scopul, de a reda stralucirea de altadata a invațamantului din comuna Barcanești. Investind in educația copiilor, investim in viitor. Am “profitat” de dascalii…

- Primaria are in plan sa cheltuiasca in acest an aproape 20 milioane lei pe diverse documentatii tehnice aferente unor posibile investitii viitoare. Fondurile sunt asigurate din veniturile proprii ale municipalitatii. Printre cele mai importante lucrari de proiectare se numara documentatiile aferente…

- Liberalul Tanase Stamule, consilierul economic al premierului Ludovic Orban, a comentat pe pagina sa de Facebook ceea ce se va intampla maine in ședința Consiliului Local al Sectorului 1 in care se va dezbate Bugetul Primariei Sectorului 1 pentru 2020. El prezinta o lista cu 10 probleme pe care le…

- Bazele sportive din incinta unitaților școlare, din Targu Jiu, nu sunt inca deschise in totalitate publicului. In ciuda faptului ca aleșii locali au aprobat o hotarare in acest sens, sunt destui directori de școli care nu sunt de acord ca publicul sa se afle in weekend in incinta școlilor. Aceștia se…