Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 80,238 miliarde de lei, la 31 martie 2021, in crestere cu 33,34% fata de nivelul existent la 31 martie 2020, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul activelor,…

- Cele sapte fonduri de pensii private Pilon II, cu circa 7,6 milioane de participanti salariati romani, au incheiat luna martie din 2021 cu active totale de 80,2 mld. lei, record istoric, in crestere cu 5 mld. lei de la inceputul anului, relateaza ZF. Martie 2021 a fost prima luna de la infiintarea…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a primit anul trecut 41.544 petitii si informari de neconformitate pentru piata asigurarilor – reasigurarilor, in crestere cu 61,78% fata de numarul petitiilor inregistrat in anul 2019, iar ponderea cea mai mare o are clasa de asigurari obligatorii de raspundere…

- Pentru prima oara dupa zece luni de creștere, fondurile de pensii Pilon II au avut o scadere a activelor in februarie 2021, punand asfel capat unei serii de zece sedinte consecutive de crestere. Cele sapte fonduri de pensii private Pilon II au pus capat in februarie 2021 unei serii de zece cresteri…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 3 miliarde de lei, la 29 ianuarie 2021, in crestere cu 18,58% comparativ cu nivelul inregistrat la 31 noiembrie 2020, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere…

- Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) aveau active in valoare de peste 77,6 miliarde de lei la 29 ianuarie 2021, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara. Nivelul deținerilor este cu 23% mai mare fata de nivelul de la 31 ianuarie 2020.

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 77,6 miliarde de lei, la 29 ianuarie 2021, in crestere cu 23% fata de nivelul existent la 31 ianuarie 2020, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul…

- Piata asigurarilor din Romania a avut o pondere de 2,3% din PIB, in 2020, iar primele brute subscrise s-au ridicat la 11,5 miliarde de lei, in crestere cu circa 5% fata de anul 2019, a anuntat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Nicu Marcu, presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).…