Stiri pe aceeasi tema

- In toata țara, aproximativ 7,2 milioane de persoane cotizeaza sau au cotizat la Pilonul II de pensii. In ultimii doi ani au aparut primele persoane care in momentul pensionarii, la limita de varsta, pe langa banii din sistemul public au incasat și pensie de la Pilonul II. Sau acele persoane și-au incasat…

- “Unul dintre principalele obiective la nivelul sistemului de pensii private vizeaza integrarea tehnologiilor digitale in cadrul operatiunilor care se deruleaza la nivelul pietei, atat intre administratori si participanti, cat si intre autoritatea de supraveghere si administratorii de fonduri de pensii.…

- Daniel Stefan Armeanu, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a anuntat ca institutia a finalizat cadrul de reglementare pentru digitalizarea sistemului de pensii private din Romania, iar modernizarea sistemelor informatice, in concordanta cu evolutiile recente in domeniu…

- Cadrul de reglementare pentru digitalizarea sistemului de pensii private din Romania a fost finalizat, a anunțat vicepreședintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Daniel Ștefan Armeanu, prin intermediul unui comunicat. Potrivit ASF, unul dintre principalele obiective la nivelul sistemului…

- Opine de DANIEL ȘTEFAN ARMEANU, VICEPREȘEDINTE ASF Unul dintre principalele obiective la nivelul sistemului de pensii private vizeaza integrarea tehnologiilor digitale in cadrul operatiunilor care se deruleaza la nivelul pietei, atat intre administratori si participanti, cat si intre autoritatea…

- ”Piata pensiilor private a fost cel mai putin afectata de pandemia COVID-19, avand in vedere politica de economisire si de investire pe termen lung. Pe parcursul timpului au existat episoade de volatilitate care au marcat fondurile de pensii private, insa activele acestora au inregistrat, per ansamblu,…

- Piața pensiilor private a fost cel mai puțin afectata de pandemia COVID-19, avand in vedere politica de economisire și de investire pe termen lung. Pe parcursul timpului au existat episoade de volatilitate care au marcat fondurile de pensii private, insa activele acestora au inregistrat, per ansamblu,…

- Salariatii care contribuie in prezent cu 3,75% din venitul brut lunar pentru administrarea privata a pensiei au virat 3,2 mld. lei (650 mil. euro) in primele patru luni din 2021 catre fondurile de pensii private Pilon II, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Astfel,…