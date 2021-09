Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de 3,292 miliarde de lei, la 31 august 2021, in crestere cu 22,26% comparativ cu nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 86,261 miliarde de lei, la 31 august 2021, in crestere cu 25,85% fata de nivelul existent la 31 august 2020, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul activelor,…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 84,457 miliarde de lei, la 30 iunie 2021, in crestere cu 28% fata de nivelul existent la 30 iunie 2020, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul activelor,…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 3,24 miliarde de lei, la 30 iunie 2021, in crestere cu 24,2% comparativ cu nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau…

