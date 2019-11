Fondurile de pensii private au făcut plăţi de 95 milioane de euro către peste 63.000 de participanţi şi moştenitori Fondurile de pensii private (Pilonul II obligatoriu si Pilonul III facultativ) au realizat, de la infiintare si pana la finele lunii septembrie 2019, plati in valoare de 454,7 milioane de lei (95,7 milioane de euro) catre un numar de 63.153 de participanti si mostenitori, potrivit statisticilor centralizate de APAPR.



Sumele sunt aproximativ egal impartite intre fondurile de pensii obligatorii si cele facultative, respectiv 226 milioane de lei la Pilonul II si 228 milioane de lei la Pilonul III, in timp ce cazurile de plata sunt mai multe la Pilonul III (peste 38.000, fata de 25.000… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a anuntat, marti, ca fondurile de pensii private (Pilonul II obligatoriu si Pilonul III facultativ) au realizat, de la infiintare si pana la finele lunii septembrie, plati in valoare de 454,7 milioane lei (95,7 milioane euro) catre…

- Sumele sunt aproximativ egal impartite intre fondurile de pensii obligatorii si cele facultative (226 milioane lei la Pilonul II, 228 milioane lei la Pilonul III). Insa, cazurile de plata sunt mai multe la Pilonul III (peste 38.000, fata de 25.000 la Pilonul II). "Potrivit legislatiei, ca dispozitie…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a anuntat, marti, ca fondurile de pensii private (Pilonul II obligatoriu si Pilonul III facultativ) au realizat, de la infiintare si pana la finele lunii septembrie, plati in valoare de 454,7 milioane lei (95,7 milioane euro) catre…

- Cei sapte administratori de fonduri private de pensii, Pilonul II, au inregistrat, in primele sase luni ale acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut, o scadere medie de 37,5% a veniturilor totale, la 147,46 milioane de lei, pe fondul masurilor impuse prin OUG 114/2018.In iunie…

- Un grup de trei directori ai unor mari institutii de brokeraj din UK au fraudat fondurile de pensii, pacalind peste 200 de investitori si inregistrand o frauda de 12 milioane de lire sterline. Schema celor 3 directori s-a derulat in cadrul unor contracte de imprumut cu garantie, sumele fiind escrocate…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 59,11 miliarde de lei, la 30 septembrie 2019, in crestere cu 26,8% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).Titlurile de stat detin cea…

- Aproape o mie de romani au ales sa transfere contribuțiile pentru pensii de la fondurile private la stat, adica la Pilonul I. Este vorba doar despre contribuțiile viitoare, deoarece cele acumulate deja vor ramane in conturile contribuabililor pana in momentul ieșirii la pensie. Potrivit datelor furnizate…

- Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 34,09 miliarde de lei, respectiv 60,06%. Pe locul doi de afla actiunile, cu 11,537 miliarde de lei (20,32%). Obligatiunile corporative se situeaza pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 4,152 miliarde de lei, respectiv…