Fondurile de pensii facultative, în creștere Pensii facultative Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de 5,19 miliarde de lei, la finalul lunii mai, in crestere cu 29,4% comparativ cu nivelul inregistrat la aceeasi data a anului anterior, conform unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara ( ASF ), noteaza Agerpres. „Cele mai multe investitii au fost efectuate local (96%), majoritatea fiind denominate in lei (89,5%)”, se mentioneaza in raport. Conform sursei citate, valoarea contributiilor virate in luna mai a fost de 59,7 milioane lei, in timp ce contributia medie a fost 161 lei. Titlurile de stat detineau cea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- RAM administreaza 13 fonduri de investiții și unul de pensii facultative Valoarea activelor RAM este 1,050 miliarde de euro din fonduri de investiții și fondul de pensii facultative. Raiffeisen Romania Dividend a ajuns la 120 milioane de euro.

- ”Grupul Financiar BT, prin Banca Transilvania si BT Investments, a ajuns la un acord cu BRD – Groupe Societe Generale si Societe Generale Assurances pentru achizitia BRD Pensii (BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private), companie cu activitate in Romania, in domeniul pensiilor private…

- Banca Transilvania cumpara BRD Pensii! Grupul Financiar BT, prin Banca Transilvania și BT Investments, a ajuns la un acord cu BRD-Groupe Societe Generale și Societe Generale Assurances pentru achiziția BRD Pensii (BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private), companie cu activitate…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 135 de miliarde lei, la finalul lunii aprilie, in crestere cu 28% fata de nivelul inregistrat la aceeasi data a anului trecut. Contributiile incasate in aprilie au fost in valoare de 1,45 miliarde de lei, cu o contributie medie de 357…

- Cați bani s-au adunat in fondurile de pensii private obligatorii. Raport al ASF Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 135,5 miliarde lei, la finalul lunii aprilie 2024, in crestere cu 28,8% fata de nivelul inregistrat la aceeasi data din 2023. Informațiile provin dintr-un…

- Fondurile de pensii private obligatorii, Pilonul II, administrau active care totalizau 135 miliarde de lei, la sfarșitul trimestrului unu din 2024, arata statisticile Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). La finalul lunii martie, portofoliul era in crestere cu 30,7 la suta, fata de nivelul inregistrat…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 135 miliarde lei, la finalul lunii martie 2024, in crestere cu 30,7% fata de nivelul inregistrat la aceeasi data din 2023, potrivit statisticii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Clubul „Total Dance Pitești” a reprezentat orașul nostru, in ziua de 20 aprilie 2024, la Campionatul Național de Street Dance și Breaking, organizat de Federația Romana de Dans Sportiv la București. Sportivii din cele doua trupe și doua echipe de duo, pregatite la cursurile de dans din cadrul Centrului…