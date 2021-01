Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 73,145 miliarde de lei, la 27 noiembrie 2020, in crestere cu 20% fata de nivelul existent la 30 noiembrie 2019, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 73,145 miliarde de lei, la 27 noiembrie 2020, in crestere cu 20% fata de nivelul existent la 30 noiembrie 2019, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), potrivit AGERPRES. Citește și: Mihai Tudose:…

- Obligațiunile guvernamentale pentru populație in programul Fidelis au acumulat in sistemul pieței peste 13.600 de ordine. Peste jumatate de subscrieri au fost pentru titlurile denominate in euro, iar volumul agregat al participarii depașește nivelul mediu al unei tranșe de la Fondul Monetar Internațional…

- Deficitul balantei comerciale a Romaniei (FOB/CIF) a crescut, in primele noua luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2019, cu 998,5 de milioane de euro, pana la valoarea de 13,058 miliarde de euro, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Conform statisticii oficiale,…

- Cați bani au strans romanii la pensiile private și in ce sunt investiți. Activele fondurilor de pensii obligatorii au crescut cu peste 18%, fața de anul trecut Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 68,54 miliarde de lei, la 31 august 2020, in crestere cu 18,6% fata de nivelul…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 68,54 miliarde de lei, la 31 august 2020, in crestere cu 18,6% fata de nivelul existent la 31 august 2019, si cu 3,31% peste nivelul din luna anterioara, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Activele fondurilor de pensii private au ajuns, in august 2020, la 68,5 miliarde lei, in urcare cu 18,6% fața de august 2019 și cu 3,3% mai mari decat in iulie 2020. Datele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) arata ca titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 45,6…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 68,54 miliarde de lei, la 31 august 2020, in crestere cu 18,6% fata de nivelul existent la 31 august 2019, si cu 3,31% peste nivelul din luna anterioara, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), anunța AGERPRES.Titlurile…